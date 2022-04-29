انطلاق مسيرات جماهيرية حاشدة ضمن فعاليات احياء يوم القدس العالمي في البصرة

2022/04/29 | 09:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..انطلقت اليوم الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي لمساندة الشعب الفلسطيني في محافظة البصرة وعدد من المحافظات العراقية الاخرى.وقال مراسل /المعلومة/، إن البصرة وعدد من المحافظات الاخرى، شهدت مسيرات حاشدة، لفصائل منضوية في الحشد الشعبي وأنصارهم، بمناسبة يوم القدس العالمي.واضاف أن القوات الامنية أغلقت شوارع حيوية في البصرة منذ ساعات الصباح […]

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