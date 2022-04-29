بيطرة كربلاء تطلق حملة تعقيم لمنع انتشار الحمى النزفية

2022/04/29 | 09:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كربلاء المقدسة – واع- عباس الرحيميأطلق المستشفى البيطري في محافظة كربلاء المقدسة،اليوم الجمعة، حملة لرش الحيوانات والحظائر لمنع انتشار مرض الحمى النزفية بين المواطنين . وقال مدير المستشفى البيطري وسام الجابري لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن"دائرة البيطرة اتخذت أقصى درجات الرصد والتحري بهدف السيطرة على مرض الحمى النزفية الذي ظهر في المحافظات المجاورة مؤخراً".وأضاف الجابري أن "من أهم الإجراءات التى اتخذت حظر دخول وخروج الحيوانات من مناطق الإصابة وإطلاق حملة رش وتغطيس للحيوانات والحظائر للقضاء على الوسيط الناقل ولمدة شهر ابتداءً من الأول من أيار ولغاية الحادي والثلاثين منه"، لافتاً الى أن "الهدف من هذه الحملة هو القضاء على القراد والطفيليات الخارجية المسببة لانتقال فيروس الحمى النزفية من الأبقار والجاموس والأغنام والماعز إلى الإنسان".من جانبه قال المدير العام في وزارة الزراعة ثامر حبيب الخفاجي إن "دائرة الزراعة أوعزت لجميع المستشفيات في العراق باتخاذ الاجراءات اللازمة والرصد والتحري للسيطرة على المرض في المحافظات واحتوائه من خلال القضاء على الناقل الرئيس وهو حشرة القراد باعتماد الرش للماشية والحظائر والتغطيس للأغنام والماعز".

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