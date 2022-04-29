"صدمة".. روسيا تقصف كييف أثناء زيارة الأمين العام للأمم المتحدة

2022/04/29 | 09:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت روسيا، الجمعة، هجومها في المنطقتين الشرقية والجنوبية لأوكرانيا، غداة إطلاق صواريخ روسية على العاصمة كييف خلال زيارة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

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