في رمضان.. هل ساعات الصوم الطويلة تُغنيك عن تنظيف أسنانك؟

2022/04/29 | 10:07 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إذا كنت تعتقد أن ساعات الصيام خلال شهر رمضان تغنيك عن الاهتمام بصحة فمك، فهذا الأمر بعيد جدًا عن الحقيقة.

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