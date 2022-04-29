مسيرات حاشدة في ايران بمناسبة يوم القدس العالمي

2022/04/29 | 10:12 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في طهران وباقي المحافظات الايرانية، في آخر جمعة من شهر رمضان الكريم يوم عالميًّا للقدس.انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي عند الساعة العاشرة من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي في طهران وعموم ايران بمشاركة شعبية واسعة، وخاصة الأكاديميين والشباب والرياضيين الايرانيين.فبعد عامين من الانقطاع بسبب جائحة كورونا […]

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