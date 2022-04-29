وداعا ساوة المحبة... ضحية الإهمال والتسيب - داخل حسن جريو

2022/04/29 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#داخل_حسن_جريو يبدو أن أوجاعنا نحن العراقيين لا تنتهي , إذ نصحو صباح كل يوم على خبر موجع قادم إلينا من العراق الحبيب , تارة عملية إرهابية تودي بحياة وجرح مئات العراقيين الأبرياء , وتارة صفقات فساد وعبث بالمال العام بملايين الدولارات دون حسيب أو رقيب , وأخرى فيضانات وغرق مدن لمجرد هطول بعض الأمطار , أو العكس تماما جفافها وإنحسار المياه عنها بسبب موجات جفاف حادة وسوء تدبير المسؤولين وعدم تحسبهم لها في ضوء التغيرات ......





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