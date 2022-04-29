انطلاق حملة تعقيم لمنع انتشار الحمى النزفية في كربلاء

2022/04/29 | 10:25 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من أهم الإجراءات التى اتخذت حظر دخول وخروج الحيوانات من مناطق الإصابة.

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