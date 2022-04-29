2022/04/29 | 10:38 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين خلال استقبال نظيره البيلاروسي، وما أبرزه نشطاء من حركة غير عادية باليد اليمني لبوتين.

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