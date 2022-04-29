تطورات عديدة تنتظر تويتر

2022/04/29 | 10:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ذكرت وكالة “بلومبرغ” الإخبارية الاقتصادية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر مطلعة، أن الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، أخبر مصرفيين خلال التفاوض بشأن صفقة الاستحواذ على موقع “توتير” بفكرة خفض التكاليف والوظائف في موقع التدوين المصغر، واقترح الاشتراك فيه مقابل مبلغ مالي.وقالت “بلومبرغ” إن إيلون ماسك طرح هذه الفكرة في إطار تركيزه على تعظيم […]

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