محافظ البنك المركزي: مبادرات (تمكين) أسهمت بدعم قطاعات عدة

2022/04/29 | 10:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعأكد محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، أن مبادرات (تمكين) أسهمت بدعم قطاعات عدة. وذكر إعلام صندوق المبادرات المجتمعية (تمكين) في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "محافظ البنك المركزي العراقي والكادر المتقدم في البنك المركزي ورابطة المصارف الخاصة وعدداً من مسؤولي الدولة شاركوا في مائدة الإفطار التي أقيمت للأطفال الأيتام وأصحاب الاحتياجات الخاصة في مبنى القشلة".وأضاف البيان أن "مخيف كرم بمناسبة شهر رمضان المبارك، عدداً من الأطفال الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن مبادرة (تمكين)، التي تموّلها المصارف الخاصة ويديرها البنك المركزي العراقي ورابطة المصارف الخاصة".وتابع البيان أن "محافظ البنك المركزي أجرى زيارة تفقدية لشارع المتنبي الذي أسهمت مبادرة تمكين في إعادة تأهيله بما يناسب مكانة بغداد، كذلك زار مقهى الشابندر والتقى عدداً من رواده".وأكد مخيف حسب البيان أن "البنك المركزي العراقي داعم للقطاع الثقافي، وإن مبادرات تمكين ساهمت في دعم قطاعات عدة تخدم شرائح واسعة من المجتمع العراقي".

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