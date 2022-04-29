مستشار الكاظمي يحدّد ديون العراق لصندوق النقد الدولي وآلية سدادها

2022/04/29 | 10:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجحدد المستشار المالي لرئيس الوزراء الدكتور مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، موعد انتهاء تسديد ديون العراق.وقال صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك ديون مترتبة على العراق لمصلحة صندوق النقد الدولي وهي قروض قدمت بعد العام 2015 اثناء الأزمتين المالية والأمنية ضد الإرهاب الداعشي وقت ذاك وبنحو قد يزيد على أربعة مليارات دولار وعلى وفق برنامجين متتالين وبشريحتين: الأولى سميت (بوسيلة التمويل المتسارع )وبنحو يزيد على واحد مليار دولار لدعم الموازنة العام 2015 "، لافتاً الى أن "القرض الآخر بين العامين 2016 ,2017 بمقدار يقارب ثلاثة مليارات دولار وذلك في نطاق برنامج سمي ( بترتيبات الاستعداد الائتماني)".وأوضح أن "هذه المبالغ تسدد حالياً بأقساط مع فائدة بسيطة بشكل دوري ومنتظم وهي جزء من بقايا ديون العراق الخارجية المتبقية الواجبة الدفع حقاً والتي تبلغ نحو 20 مليار دولار تدفع بأقساط حتى العام 2028 في الغالب".وكان مستشار رئيس الوزراء قد اكد في وقت سابق أن "قروض البنك الدولي تحديداً تكون طويلة الأجل وفيها فترات سماح تمتد لنحو 6 سنوات وهي في الغالب تمتد لنحو 14 عاماً والفوائد عليها معتدلة فهي تماثل فائدة اسواق لندن على معاملات الاقراض بالدولار (لايبر) مضافة إليها نسبة اضافية بسيطة تمثل العمولة المصرفية".

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