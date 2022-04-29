“واتساب” يعترف بالمشكلة.. ويكشف ما فعله

2022/04/29 | 10:55 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أكد تطبيق التواصل الفوري “واتساب” أنه أصلح أعطالا فنية أدت إلى انقطاع خدمته في مناطق عدة بالعامل، بينما أبلغ 40 ألف شخص في بريطانيا عن مشكلات في استخدامه.وذكر موقع معني بمتابعة حالة المنصات الرقمية الشهيرة، أنه جرى تسجيل أكثر من 41 أف انقطاع في خدمة “واتساب” مساء الخميس.وبعد أقل من ساعة، […]

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ويكشف ما فعله أولاً على ايرث نيوز.

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