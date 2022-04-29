بريطانيا: معركة دونباس محور تركيز روسيا الاستراتيجي في الحرب

2022/04/29 | 10:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الدفاع البريطانية، الجمعة، إن معركة دونباس لا تزال محور التركيز الاستراتيجي لروسيا في حرب أوكرانيا لتحقيق هدفها المعلن، تأمين السيطرة على منطقتي دونيتسك ولوغانسك.

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