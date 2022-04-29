امني: العمليات الامنية ليست كافية للقضاء على الارهاب في صحراء الانبار

2022/04/29 | 10:56 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… اكد المختص بالشأن الامني، كاظم الموسوي، ان العمليات الامنية في صحراء الانبار لن تكون كافية للقضاء على الارهاب، لافتا الى ان الصحراء الغربية بحاجة الى خنادق طويلة وكاميرات مراقبة بعيدة المدى لرصد اي تحركات ارهابية.وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الصحراء الغربية ترتبط بعدد من المحافظات ومنها كربلاء والنجف والمثنى وصولا الى […]

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