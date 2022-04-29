سيول إيرانية تملئ ودياناً عراقية وتوقف العمل بمشروع سد تخزيني ستراتيجي

2022/04/29 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد مسؤول حكومي في ديالى، امس الخميس،

تدفق موجات كبيرة من السيول الإيرانية

نحو شرقي المحافظة جراء الامطار

الغزيرة الأخيرة، مجددا دعوته بانشاء

سد تخزيني للاستفادة من تلك السيول

المتدفقة نحو الاراضي الع

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