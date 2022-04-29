أوكرانيا: خسائر الغزو الروسي ربما تصل إلى تريليون دولار

2022/04/29 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذّر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس

شميهال، من أن إجمالي الأضرار التي

ستلحق باقتصاد بلاده جرّاء الغزو

الروسي، ربما تصل إلى تريليون دولار على

المدى البعيد، مطالباً "بالتخطيط

لإعادة الإعمار الآن، لبناء اق

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