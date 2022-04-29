التيار الصدري:: متمسكون بالأغلبية ولا لقاء مع الاطار

2022/04/29 | 10:56 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى التيار الصدري، يوم الخميس، إجراء

لقاءات سياسي مع الإطار التنسيقي تخص

التشكيل الحكومي، مؤكداً تمسكه بتحالفه

الثلاثي مع الحزب الديمقراطي والسيادة.

جاء ذلك في بيان مشترك لكل من حسن

العذاري رئيس الكت

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