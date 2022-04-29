2022/04/29 | 11:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تباينت أسعار النفط يوم الجمعة حيث أثر إغلاق الصين لفيروس كوفيد -19 على توقعات الطلب على الخام، على الرغم من المخاوف من تعطل الإمدادات حيث تكبح العقوبات الغربية صادرات الخام والمنتجات من روسيا التي عززت الأسعار. وارتفع خام برنت إلى 107.74 دولارات للبرميل، بعد أن ارتفع 2.1% في الجلسة السابقة، بينما انخفض خام […]

ظهرت المقالة بسبب الصين..



تباين اسعار النفط في الاسواق العالمية أولاً على ايرث نيوز.

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