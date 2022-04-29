2022/04/29 | 11:09 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على العالم..فأثر السنتين السابقتين على الأطفال والراشدين ظاهر للعيان، إذ خلّفتا قلقًا في النفوس، ومشاكل صحية طويلة الأمد..لذا تعتبر ممارسة الأنشطة المحفزة على استعادة الحياة الصحية أمرًا مرحبًا به.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بين نيوزيلاندا والبيرو.. تتوزّع 9 من أفضل المنتجعات الصحية في العالم) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بين نيوزيلاندا والبيرو.. تتوزّع 9 من أفضل المنتجعات الصحية في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).