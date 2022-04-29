2022/04/29 | 11:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها الحربي دمر ورشات إنتاج تابعة لشركة “آرتيوم” المتخصصة في المجال الصاروخي الفضائي في العاصمة الأوكرانية كييف.

ظهرت المقالة الدفاع الروسية: تدمير منشآت للصواريخ والصناعات الفضائية في كييف أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع الروسية: تدمير منشآت للصواريخ والصناعات الفضائية في كييف) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع الروسية: تدمير منشآت للصواريخ والصناعات الفضائية في كييف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).