طائرة مصرية أسقطتها سيجارة.. قتلت 66 شخصا على متنها

2022/04/29 | 11:27 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما كان مجهولا طوال 5 سنوات، عن طائرة

ركاب مصرية، سقطت أثناء رحلة كانت تقوم

بها في 19 مايو 2016 من باريس إلى القاهرة،

وقضى 66 كانوا على متنها، اتضح منذ يومين

فقط، وهو أن سبب سقوطها الذي احتار

بأمره خبر

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