2022/04/29 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف الاسدي، اليوم الجمعة، ان الإنتاج المحلي بكل أنواعه لايستطيع مواجهة الإنتاج الخارجي المستورد للعراق لكون الدول التي يأتي منها الانتاج بأنواعه يكون مدعوما من ادارات تلك الدول مايجعل ثمنه رخيص وهو أقل من تكلفة الإنتاج المحلي. وقال الاسدي لوكالة (بغداد اليوم) ان "انخفاض سعر الصرف بعملات الدول مثل بعض الدول المجاورة كتركيا وايران يساهم في وصول إنتاج تلك الدول بأسعار رخيصة وهذا يعود لدولهم التي خفضت من قيمة عملتهم دعما للمنتج هناك، عكس وزارة المالية العراقية التي تحدثت عن دعم وحلول بعد رفع قيمة الدولار مقابل الدينار وهذا لم يحصل منه اي شيء".وتابع ان "هناك قروض لدعم المزارعين والصادرات وعليه يساهم في وصول المواد بشكل مرتفع مايساهم في الأضرار بالمزارع العراقي سيما وان المزارع العراقي محروم من الدعم مايساهم في ارتفاع كبير لإنتاج مواده".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبير اقتصادي يوضح سبب انخفاض السلع المستوردة ويؤكد: المنتج المحلي لا ينافسها - عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبير اقتصادي يوضح سبب انخفاض السلع المستوردة ويؤكد: المنتج المحلي لا ينافسها - عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).