اول تغيير لقوة ضاربة.. انقذت امن اقدم نواحي ديالى

2022/04/29 | 11:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى كشف مسؤول محلي في ديالى، اليوم الخميس، عن اول تغيير لقوة امنية ضاربة انقذت امن اقدم نواحي ديالى.

وقال مدير ناحية ابي صيدا وكالة عبدالله الحيالي في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "فوج الرد السريع المنتشر في ناحية ابي صيدا منذ اكثر من عامين تم تغييره بقوة اخرى من الرد السريع ضمن ستراتيجية تغيير مواقع القطعات الامنية في المناطق".

واضاف الحيالي، ان "التغيير طبيعي ويأتي في السياق العسكري وهو ليس انسحاب"، لافتا الى ان "الفوج الجديد بدء فعليا بالانتشار واخذ مواقعه".

وأوضح ان "الرد السريع سيبقى ماسكا لملف ابي صيدا الى نهاية العام الجاري وبعدها ستقرر القيادات الامنية العليا طبيعة المرحلة القادمة"، مشيرا الى ان "الرد السريع اسهم في انقاذ امن ابي صيدا بعد تدهوره بشكل كبير نتيجة النزاعات العشائرية".

وأفاد ان "الرد السريع عزز الاستقرار بنسبة تصل الى اكثر من 90% مع تدني الخروقات بنسب كبيرة جدا".

وتعد ابي صيدا اقدم نواحي ديالى وترتبط اداريا بقضاء المقدادية شمال شرق ديالى.

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