طقس متذبذب.. ارتفاع وانخفاض لدرجات الحرارة خلال الايام القادمة

2022/04/29 | 11:31 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً بدرجات الحرارة في الأيام المقبلة.

وذكر بيان للهيئة، أن “طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً ،أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد”.

وأضاف البيان أن “طقس يوم الاحد سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً الى غائم مع تساقط امطار خفيفة الى متوسطة الشدة تكون رعدية احياناً ، اما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً لليوم السابق في عموم البلاد”.

وبين، أن “طقس يوم الاثنين سيكون صحواً مع بعض الغيوم في جميع مناطق البلاد ، أما درجات الحرارة فستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى ، وستكون مقاربة لليوم السابق في الاقسام الشمالية والجنوبية من البلاد “.

وأشار الى، أن “طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية غائماً جزئياً مع تساقط زخات مطر خفيفة ، أما درجات الحرارة فسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في الاقسام الوسطى والجنوبية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الشمالي من البلاد “.

وأدناه جدول بدرجات الحرارة ليوم غد السبت وحالة الطقس للأيام المقبلة:

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