سمكة قرش تلتهم كاميرا ثم تبصقها.. شاهد المنظر المذهل الذي صورته

2022/04/29 | 11:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تُعرف سمكة قرش النمر بأنها سلة مهملات البحر.إنها تأكل أي شيء.وعندما تبحث عن لقمة لذيذة، فمن الواضح أنه حتى الكاميرا ستكون مناسبة لها، ما يمنحنا رؤية مذهلة داخل فم سمكة قرش.وكانت الكاميرا قد ثُبّتت في الرمال من قبل غواصين يصورون فيلمًا وثائقيًا حول عمليات حفظ أسماك القرش في جزر المالديف جنوب الهند.مراسلة CNN، جين موس، تأخذنا إلى هناك.

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