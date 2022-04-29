أطعمة يمنع تناولها في حال التهاب المعدة

2022/04/29 | 11:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت الطبيبة الروسية فيرا سامسونوفا، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه في حالة الإصابة بالتهاب المعدة، يجب الامتناع عن بعض المواد الغذائية لمنع تفاقم المرض.وتنصح الأخصائية، الأشخاص الذين يعانون من التهاب المعدة، بالامتناع عن تناول الحمضيات والخضروات المرة والحارة “البصل والثوم” وكذلك الطماطم والتوابل والبيض المقلي والحلويات والصوصج والنقانق والخبز والذرة واللحوم المدخنة.[…]

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