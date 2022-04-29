ليلة بصحبة جيرمي أورنز وبيل اوجست - حمدى عبد العزيز

2022/04/29 | 11:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#حمدى_عبد_العزيز هروباً من دراما رمضان وإعلاناتها المبددة لطاقة الروح والعقل خصصت سهرة الأمس للمشاهدة الثالثة لفيلم (قطار ليلي إلي لشبونه Night Train to Lisbon) الفيلم لأحد أهم المخرجين الذين اتابع اعمالهم وهو المخرج الدنماركي (بيل اوجست) ، وهو أحد المخرجين الذين يمارسون القطيعة مع سينما هوليود بسياقاتها الانتاجية ومعاييرها الفنية وهو يتفق مع المخرج النمساوي الرهيب (مايكل هانيكي) والأمريكي المتمرد (جيم جراموش) ، و ......





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