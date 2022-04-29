2022/04/29 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن سفير الجمهورية الإسلامية

الإيرانية في بغداد إيرج مسجدي، أثناء

إعلانه تفاصيل المباحثات الأخيرة بين

طهران والرياض التي استضافتها بغداد،

عن اتفاق الجانبين على خارطة طريق

للمفاوضات المستقبلية.

وقال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير الإيراني في بغداد يتحدث عن امكانية فتح سفارات بين طهران والرياض) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير الإيراني في بغداد يتحدث عن امكانية فتح سفارات بين طهران والرياض) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).