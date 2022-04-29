الدولار يسجل تراجعا عن أعلى مستوى في 20 عامًا

2022/04/29 | 11:58 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل الدولار الامريكي تراجعا عن أعلى

مستوى في 20 عامًا يوم الجمعة ، لكنه كان

على مرمى البصر من أفضل مكاسب شهرية له

منذ عقد ، مدعومًا بالرهانات على ارتفاع

أسعار الفائدة الأمريكية والمخاوف بشأن

النمو في

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