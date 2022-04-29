فتاة تقدم على الانتحار شنقا في ذي قار

2022/04/29 | 11:58 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ ذي قار

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، باقدام فتاة على الانتحار داخل منزلها في ذي قار.

وقال المصدر ل (بغداد البوم)، إن "فتاة تبلغ من العمر 21 عاماً اقدمت على الانتحار شنقا داخل منزلها في الناصرية"، مبينا انه "وبحسب التحقيقات الاولية فان سبب اقدامها على الانتحار هو فشلها في الدخول للامتحانات الوزارية للدراسة الاعدادية".

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