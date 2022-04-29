التعادل الايجابي يسيطر على مواجهة مانشستر يونايتد وتشيلسي في البريميرليج

2022/04/29 | 12:05 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد تعادل مانشستر يونايتد مع ضيفه تشيلسي بهدف لمثله مساء الخميس.واقيمت المباراة ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي الممتاز.وافتتح تشيلسي التسجيل عبر ماركوس ألونسو في الدقيقة 60، قبل أن يعادل كريستيانو رونالدو النتيجة لمانشستر يونايتد في الدقيقة 62.وتضاءلت فرص مانشستر يونايتد في التأهل إلى مسابقة […]

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