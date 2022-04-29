دوافع زيارة أردوغان للسعودية.. أمير يعلق على صور اللقاء والعناق مع الملك سلمان ومحمد بن سلمان

2022/04/29 | 12:11 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد صورا من استقبال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن سلمان للرئيس التركي، رجب طيب اردوغان.

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