2022/04/29 | 12:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أقرّ النواب الكنديون، الخميس، مشروع قانون يتضمّن تعديلات على القانون الجنائي تتيح السماح بمحاكمات في شأن الجرائم المرتكبة على القمر أو في الفضاء.ووردت التعديلات ضمن مشروع قانون من 443 صفحة يتناول أساساً الموازنة.وينص أحد التعديلات على أنّ “أي عضو في طاقم فضائي كندي يرتكب خارج كندا وأثناء رحلة فضائية (…) أي […]

ظهرت المقالة قانون كندي لملاحقة المدنيين خارج نطاق الكرة الأرضية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قانون كندي لملاحقة المدنيين خارج نطاق الكرة الأرضية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قانون كندي لملاحقة المدنيين خارج نطاق الكرة الأرضية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).