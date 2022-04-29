الصحة تؤكد احتمالية تعرض العراق لموجة وبائية خامسة

2022/04/29 | 12:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – نصار الحاجأعلنت وزارة الصحة ، اليوم الجمعة، عن أن تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من متحور فيروس كورونا أمر محتمل.وأوضح المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع) أن "احتمال تعرض العراق لموجة وبائية خامسة وأي بلد آخر أمر وارد"، مبيناً أن "الموجة الأخيرة كانت أقل خطورة، ولكن يجب افتراض حدوث موجة خامسة كما حدثت أربع موجات سابقة من وباء كورونا" .وأضاف البدر أن "العراق لم يصل الى نسبة عالية من التطعيم ، وأن هناك من اكتفى بتلقي جرعة واحدة من اللقاح من دون أن يكمل بقية الجرعات"، موجهاً "الدعوة للمواطنين بضرورة الإسراع بأخذ اللقاح".وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت في وقت سابق، أن تحوُّرات فيروس كورونا الأخيرة تشير الى انتهاء الوباء، فيما كشفت عن معدل نسب الملقحين في العراق. وقال مدير الصحة العامة في الوزارة رياض عبد الأمير الحلفي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جائحة كورونا لم تنتهِ في العراق وهنالك احتمال من موجة خامسة وسادسة لفيروس كورونا".وشدد الحلفي على ضرورة "عدم ترك جميع الإجراءات الوقائية من قبل المواطنين والالتزام بها"، مبيناً أن "هناك وفيات وإصابات في مدينة شنغهاي الصينية مع اغلاق للمدينة".وبشأن إقبال المواطنين على أخذ اللقاح المضاد لفايروس كورونا أكد، الحلفي أن العراق لم يصل الى النسبة المطلوبة التي تضمن تحقق المناعة المجتمعية"، لافتاً الى أن "نسبة الملقحين وصلت الآن الى 25% في حين أنه من المفترض وصولها الى 70% على أقل تقدير".

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