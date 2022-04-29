الجذور الوثنية لقصة خلق آدم وحواء - باسم عبدالله

2022/04/29 | 12:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#باسم_عبدالله الجذور الوثنية لقصة خلق آدم وحواءباسم عبدالله قبل ان ادخل في الموضوع، اريد ان يفهم الجميع ان بحثي يدور في اطار معين الا وهو الإطار العلمي الواقعي والتاريخي وليس الخيال المثيولوجي الناتج عن معتقد الإنسان الديني بملكاته الخرافية، رغم اني اواجه خيال مثيولوجي خصب لكنه خيال ارتبط اصلا بالاساطير، لهذا لا يمكن تناوله إلا من خلال حركة التاريخ.



يبدأ الخطاب الديني في سفر التكوين، الاصحاح ......





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