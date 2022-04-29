بعد أدائه العمرة.. إردوغان يعانق ولي العهد السعودي

2022/04/29 | 12:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدّى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الجمعة، مناسك العمرة بعد لقاءات مع قادة السعودية تهدف لإعادة إطلاق العلاقات المتوترة بين البلدين، في ثاني أيام زيارته الأولى للسعودية منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول في العام 2018.

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