دولة القانون يطلق تحذيراً ويوجه دعوة للكتل السياسية - عاجل

2022/04/29 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

حذر إئتلاف دولة القانون، اليوم الجمعة، من استمرار ما أسماه بالمشاريع الخارجية التي تهدف الى انهيار العملية السياسية في العراق.

وقال عضو الإئتلاف فاضل موات وفي حديث ل (بغداد اليوم)، إن " هنالك مشاريع خارجية تنفذ من خلال كتل سياسية لو استمرت ستؤدي إلى إنهيار العملية السياسية في العراق".

وأضاف موات ان " هذه المشاريع تنفذ من قبل كتل سياسية تعمل على كسر الإرادات وفرض شروط غير ممكنة التطبيق حسب الواقع العراقي".

وتابع ان "هذا يعني ان هذه المشاريع هدامة تهدف إلى انهيار العملية السياسية فأننا نوجه دعوة ونحذر جميع الكتل الى الانتباه من هذه المشاريع والعمل بروح وطنية من اجل لملمة الواقع السياسي والمضي بتشكيل حكومة وطنية".

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