التعليم تحدد شروط فتح الكليات الأهلية

2022/04/29 | 12:29 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، ان مسألة استحداث الجامعات والكليات الأهلية مستمرة.

وقال مدير عام التعليم الاهلي في الوزارة، حسين العبدلي لـ(بغداد اليوم )، ان "الأمر الان يرتبط بموافقة التخطيط وما الفائدة محليا من فتح هذه الجامعة او الكلية وعليه عندما ترى وزارة التخطيط ان طلب فتح هذه الجامعة او الكلية فبه مصلحة مستقبلية للسوق المحلية حينها ممكن البدء باعطاء الموافقة الرسمية للاستحداث".

واضاف، ان "عملية افتتاح الكليات والجامعات الأهلية غير متوقف وعملية استحداث اي منهما يدخل لحاجة الاختصاص في السوق ".

وعبر عن امكانية "إعطاء الموافقات لذلك والأمر لايقتصر على التعليم فحسب وإنما مرهون بموافقة التخطيط العراقية التي تقدر حاجة السوق لاختصاصات معينة وهنا يكون رأيها مهم بالموافقة على الاستحداث من عدمه".وبين ان "الدعوات لفتح كلية الاعلام في البصرة في جامعة أهلية مرتبط بنفس ماذكر أعلاه حول الجدوى من ذلك حينها يمكن إعطاء الموافقة بذلك".هذا واعتبر النائب باسم خشان عن ان بعض الجامعات الأهلية في العراق عبارة عن دكاكين وسوء ادارة ملف التعليم العالي ساهم في فشل الدراسة اثناء افتتاح تلك الجامعات الأهلية مبينا في حديثه السابق ( لبغداد اليوم ) انه يجب ان يعاد النظر بأعادة افتتاح الكليات والجامعات الأهلية ويكون الأمر وفق شروط معينة تخدم مسيرة التعليم بالعراق وعليه يجب ان لاتكون الجامعة المفتتحة عبارة عن مدرسة صغيرة ولاترتقي لان تكون جامعة متطورة والحديث عن معضمها وليس كل الجامعات.

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