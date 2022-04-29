عبدالمهدي يعزي بوفاة وزير الثقافة السابق

2022/04/29 | 12:34 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تقدم رئيس الوزراء السابق، عادل عبدالمهدي، اليوم الجمعة، بواجب العزاء والمواساة بوفاة وزير الثقافة في حكومته عبدالامير الحمداني.وقال الحمداني في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إننا “نودع بقلوب حزينة وبدموع متحسرة ونفوس مؤمنة الدكتور عبد الامير الحمداني، الاستاذ الكبير الذي تشهد له الجامعات العراقية والعالمية، والذي تتلمذ على يده عدد كبير من […]

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