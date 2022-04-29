محادثة ترامب وماسك على تويتر.. أكذوبة تنتشر مجددا

2022/04/29 | 13:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي صورا لمحادثة بين الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والملياردير إيلون ماسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي.

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