البيشمركة تحبط هجوما لداعش بكفري - عاجل

2022/04/29 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أفاد اللواء 144 في قوات البيشمركة، اليوم الجمعة، بإحباط هجوم شنه تنظيم داعش في حدود منطقة "زنانه" في قضاء كفري التابع لإدارة منطقة "كرميان" في إقليم كوردستان.

وذكر اللواء في بيان، تلقته ( بغداد اليوم)، أنه "في الساعة العاشرة من ليلة 28 على 29 من شهر نيسان/أبريل الجاري هاجم مسلحو داعش ربايا الفوج الأول في اللواء 144، مضيفا أن قوات البيشمركة تصدت لهم وأجبرت المهاجمين على العودة إلى أوكارهم".

وأضاف البيان أن "الهجوم لم يسفر عن أية أضرار في صفوف قوات البيشمركة".

ووفقا للواء في بيانها أن "داعش كان يروم من هجومه هذا إسقاط شهدا بين صفوف البيشمركة كما في عيد الفطر، وشهر رمضان السابقين".

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