محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غد السبت

2022/04/29 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ الديوانية

اعلنت محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، تعطيل الدوام الرسمي للمدارس ليوم غدا السبت.

وقال محافظ الديوانية زهير علي الشعلان في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد السبت للمدارس والمؤسسات التربوية المدرجة ضمن الجدول الدراسي لأيام الإسبوع".

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