السيول الايرانية توقف برنامج انقاذ اهم سدود العراق الحدودية - عاجل

2022/04/29 | 13:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى اكد مسؤول حكومي، الجمعة، توقف برنامج انقاذ اهم سدود العراق الحدودية شرق ديالى.وقال مدير ناحية مندلي وكالة( 90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان" السيول الجارفة المتدفقة من الحدود العراقية – الايرانية صوب وادي حران ومنها الى سد مندلي دفعت الى توقف العمل في كري وتطهير باطن السد الى اشعار اخر لعدم قدرة الاليات على العمل بسبب المياه ورطوبة الترسبات الطينية".واضاف الخزاعي،ان" التوقف مؤقت وسيعاود عمل الاليات فور تفريغ المياه وتجفيف باطن سد مندلي لاعطاء مرونة في تنفيذ مراحل كري ورفع الاف الاطنان من الترسبات الطينية في بان السد من اجل خلق مرونة تسهم في زيادة قدرته التخزينية للمياه خاصة في مواسم السيول والامطار".واشار الى ان" تدفق السيول انخفض خلال الساعات الماضية بشكل كبير مع توقف هطول الامطار على الشريط الحدودي".وكانت فرق فنية من شركة حكومية بدات بتطبيق برنامج انقاذ سد مندلي من الترسبات الطينية التي التهمت 90% من قدرته على خزن المياه

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