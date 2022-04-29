الصحة: تعرض العراق لموجة وبائية خامسة احتمال قائم

2022/04/29 | 13:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعتبرت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن تعرض العراق لموجة وبائية خامسة من متحور فيروس كورونا أمر محتمل.وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر أن “احتمال تعرض العراق لموجة وبائية خامسة وأي بلد آخر أمر وارد”، مبيناً أن “الموجة الأخيرة كانت أقل خطورة، ولكن يجب افتراض حدوث موجة خامسة كما حدثت أربع موجات […]

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