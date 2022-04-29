أردوغان من السعودية: الزيارة “ستفتح الأبواب أمام عهد جديد”

2022/04/29 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن زيارته للسعودية ستفتح الأبواب أمام عهد جديد من العلاقات بين أنقرة والرياض، ووصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى السعودية في زيارة تستمر يومين.

وكتب أردوغان في سلسلة تغريدات في تويتر ان زيارته إلى السعودية تلبية لدعوة خادم الحرمين الشريفين، وستبذل جهود حثيثة من أجل تعزيز جميع أنواع العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية، وبدء حقبة جديدة بين البلدين.

واكد اردوغان ان بلاده والخليج العربي يقفون ضد جميع أنواع الإرهاب، وسيكون هناك تعاون كبير مع دول المنطقة ضد الإرهاب.

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