اجتماع طهران والسعودية.. مسجدي: الجانبان اتفقا على خارطة طريق للمفاوضات المستقبلية

2022/04/29 | 13:02 - المصدر: قناة التغيير

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كشف سفير إيران في بغداد إيرج مسجدي، عن تفاصيل المباحثات الأخيرة بين طهران والرياض التي استضافتها بغداد، مشيرا الى اتفاق الجانبين على خارطة طريق للمفاوضات المستقبلية.

واكد مسجدي ان المفاوضات المستقبلية ستحدد ما إذا كانت قضية إعادة فتح السفارتين ستتحقق أم لا، وهذا سيعتمد على المفاوضات المقبلة.

وأضاف، ان من اهم الاتفاقيات التي جرت في بغداد بين طهران والرياض هي بناء الثقة، والتعاون الثنائي في قضايا الحج وفتح سفارات الجانبين، وقضايا إقليمية ودولية.

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