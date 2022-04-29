اليونيسف تحذّر من ارتفاع عدد وفيات إيبولا في الكونغو الديمقراطية

2022/04/29 | 13:13 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حثّت منظمة الطفولة العالمية اليونيسيف، القاطنين في مقاطعة إكواتور، شمالي جمهورية الكونغو الديمقراطية، لتوخّي "أقصى درجات اليقظة" بعد وفاة ثاني شخص جراء فيروس إيبولا المنتشر محليًا.

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