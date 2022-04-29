الديون تبلغ 20 مليار دولار ويجب تسديدها نهاية العام 2028

2022/04/29 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت الحكومة العراقية ،اليوم الجمعة، ان ديون العراق الخارجية تبلغ نحو 20 مليار دولار على ان يتم تسديدها نهاية العام 2028 على الاغلب.

وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن هناك ديوناً مترتبة على العراق لمصلحة صندوق النقد الدولي بقيمة أربعة مليارات دولار ، وهي قروض قدمت بعد العام 2015 اثناء الأزمتين المالية والأمنية.

لافتاً الى أن القرض الآخر بين العامين 2016 و2017 بمقدار ثلاثة مليارات دولار وذلك في نطاق برنامج سمي بترتيبات الاستعداد الائتماني.

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