وفاة وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني بعد صراع مع المرض

2022/04/29 | 13:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توفي وزير الثقافة السابق عبد الأمير الحمداني، بعد صراع طويل مع المرض عن عمر ناهز 55 عاما.

وعبد الأمير الحمداني ، ولد في محافظة ذي قار في قضاء الفهود العام 1967 تم تكليفه وزير لوزارة الثقافة والسياحة والآثار في حكومة عادل عبد المهدي.

وفي الثالث والعشرين من كانون الأول عام الفين وواحد وعشرين أعلنت وزارة الثقافة، أن وزيرها السابق الحمداني يمر بحالة صحية حرجة بعد عودته من بريطانيا.

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