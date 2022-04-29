رئيس الجمهورية يعزي بوفاة وزير الثقافة السابق

2022/04/29 | 13:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ عزى رئيس الجمهورية برهم صالح اليوم الجمعة، بوفاة وزير الثقافة السابق عبد الامير الحمداني الذي توفي اليوم اثر مرض عضال.

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